وفاة أبرز قضاة محاكمة صدام حسين متأثراً بكورونا

المستقلة/- منى شعلان/ توفي القاضي العراقي محمد العريبي، الذي سبق وأشرف على محاكمة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين اليوم الجمعة، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكان العريبي قد عين كقاضي تحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا التي نظرت محاكمة صدام حسين و رموز نظامه في 1 أغسطس عام 2004.

كما ترأس العريبي الهيئة الثانية في المحكمة الجنائية العراقية العليا في 20 سبتمبر عام 2006 التي حاكمت صدام حسين في عدة قضايا كان من بينها قمع الانتفاضة الشعبية وقصف حلبجة وتصفية الأحزاب الدينية.

وتخرج عريبي في كلية الحقوق في جامعة بغداد عام 1992 وعين قاضيا عام 2000 بموجب مرسوم جمهوري.

كما اشتهر بعد أن تم تعيينه قاضي تحقيق في محاكمة صدام ونظامه في أغسطس آب 2004 ،وتولى لاحقًا منصب كبير قضاة محاكمة صدام بتهمة الإبادة الجماعية، والتي شملت أيضًا ابن عم صدام علي حسن المجيد، المعروف باسم علي الكيماوي وخمسة متهمين آخرين في تهم تتعلق بأدوارهم في حملة 1987-1988 الدموية ضد الأكراد، والمعروفة باسم حملة الأنفال.

وزعم الادعاء أن نحو 180 ألف شخص لقوا حتفهم، كثير منهم مدنيون قتلوا بالغاز السام،وبعد ذلك أدين صدام وحكم عليه بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم في 30 ديسمبر كانون أول 2006.