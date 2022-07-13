وزير عراقي : تركيا ليست وصية على العراق

المستقلة /- قال وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، إن تركيا ليست وصية على العراق، وعليها إطلاق حصة العراق العادلة والمنصفة حسب المواثيق الدولية، ودون التدخل بالسياسة المائية للبلاد.

وأضاف في تصريح، الاربعاء، إن تركيا دائماً تتحجج بموضوع هدر المياه في محاولة لخلط الأوراق لكي تعطي لنفسها الحق بتقليل حصة العراق المائية، وهذا ما يحصل حالياً، علماً أن المخزون في سدودهم وصل لمناسيب تعد جيدة جداً.

وكان السفير التركي في العراق قد قال في وقت سابق إن “المياه تُهدر بشكل كبير في العراق، ويجب اتخاذ تدابير فورية للحد من هذا الإهدار، وحل مشكلة الجفاف ليس بطلب المزيد من المياه إنما استخدامها بكفاءة ونحن جاهزون للمساعدة”.

وأضاف “يجب القيام باستثمارات في البنية التحتية والشركات التركية مستعدة لذلك، وتركيا بطبيعتها تستخدم المياه بما يتطلب تلبية متطلباتها في الزراعة والطاقة”.

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