وزير النفط يفتتح ثلاثة مشاريع لتعزيز مادة البنزين المحسن عالي الاوكتاين

المستقلة/- افتتح وزير النفط إحسان عبد الجبار ثلاثة مشاريع لتعزيز القدرات الانتاجية لمادة البنزين المحسن عالي الاوكتاين، مؤكداً انها ستقلص قيمة استيراد المشتقات النفطية إلى ملياري دولار، وزيادة الطاقة الانتاجية إلى 4 ملايين لتر يومياً.

وقال عبد الجبار في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة : إنَّ “الوزارة انجزت ثلاثة مشاريع تابعة لشركة مصافي الوسط، في موقع مصفى الدورة”، مبيناً أنَّ “المشاريع انجزت وفق المواصفات العالمية، التي تمثلت بافتتاح وحدة ازمرة جديدة لانتاج كميات اكثر من السابقة من مادة البنزين المحسن عالي الاوكتاين، وكذلك افتتاح معمل الهيدروجين الذي يسهم بانتاج المشتقات الخفيفة كالبنزين المحسن، فضلا عن انجاز مجموعة من الخزانات الخاصة بالمشتقات الخفيفة”، مبينا أنَّ “هذه المشاريع ستسهم بتخفيض استيراد المواد التي تنتجها بنسبة تتجاوز 50 بالمئة”.

واضاف أنَّ “المشاريع الجديدة التي انجزها ملاك شركة مصافي الوسط ستقلل من قيمة الاستيراد بنسبة 90 بالمئة مع نهاية العام 2022، بالإضافة إلى أنها ستوفر فرص عمل للشباب”.

وتابع وزير النفط أنَّ “المشاريع ستحقق اعلى اثر تسويقي واقل بيئي وهذا يتناغم مع التوجهات العالمية في هذا المجال، كونها ستضيف مليون لتر وترفع الطاقة الانتاجية إلى 4 ملايين لتر يومياً من البنزين”.

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