وزير العمل الركابي يشارك قصار القامة احتفاليتهم بيومهم العراقي

المستقلة / -شـارك وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي قصار القامة احتفاليتهم بيومهم العراقي المقامة في مقر جمعية قصار القامة ببغداد كونهم جزءاً مهماً من المجتمع مقدماً التهاني والتبريكات لهم بهذه المناسبة.

واستمع وزير العمل خلال الاحتفالية بحسب بيان لاعلام الوزارة اليوم لطلبات الاشخاص قصار القامة ومناشداتهم، مشيرا الى امكانية استفادتهم من فقرات قانون ذوي الاعاقة رقم 38 لسنة 2013 لاسيما بعد تعديله في المدة المقبلة، داعياً المؤسسات الحكومية الى تطبيق الفقرة الخاصة بتعيين 5% من الاشخاص ذوي الاعاقة في المؤسسات حسب القانون عند تحسن الاوضاع المالية للبلد، فضلا عن امكانية تقديمهم على القروض الميسرة التي اطلقتها الوزارة عبر الموقع الالكتروني للاستفادة منها في اقامة مشاريع مدرة للدخل.

من جانبهم قدم اعضاء جمعية قصار القامة الشكر والتقدير لوزير العمل لتلبيته دعوتهم بحضور الاحتفالية ولدعمه المستمر لطموحاتهم.