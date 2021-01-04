وزير الطاقة السعودي: الطلب على الوقود مازال هشا

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المستقلة/- تعقد “أوبك +” اجتماعًا اليوم لاتخاذ قرارها بشأن مستوى إنتاج النفط لشهر فبراير/شباط، مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، إن الطلب على الوقود ما زال هشًا، والسلالة الجديدة من فيروس كورونا لا يمكن التكهن بعواقبها.
وأفاد وزير الطاقة السعودي في كلمته خلال الاجتماع، بأن حالة عدم اليقين لا زالت مستمرة في أسواق النفط، مشددا على ضرورة مواصلة الحذر من الجميع فضلا عن التجاوب بمرونة مع أي تطورات جديدة.

وتابع الأمير عبدالعزيز بن سلمان: “لن نخاطر بما حققناه من أجل تحقيق فائدة فورية وغير واقعية”.

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