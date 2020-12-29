وزير الطاقة الإيراني يصل الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية

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المستقلة /-وصل وزير الطاقة الايراني ” رضا اردكانيان” الى العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الثلاثاء وذلك في اطار زيارة رسمية.

وكان في استقبال الوزير اردكانيان بمطار بغداد الوزير العراقي ماجد حنتوش، ومن المقرر أن يجتمع لاحقا مع  كل من رئيس الوزراء مصطفي الكاظمي ووزير التجارة ومحافظ البنك المركزي.

يشار أن معوقات تصدير الكهرباء للعراق والديون المستحقة لتصدير الغاز الايراني للبلد الجار من المحاور التي سيبحثها الجانبان.

یأتي ذلك غداة إعلان شركة الغاز الوطنية الايرانية، ان العراق مدين بمبلغ 5 مليارات دولار لقاء استيراد الغاز ، مشيرة أن  3 مليارات دولار منها، باتت مجمدة لدى مصرف TBI العراقي، ولايمكن التوصل اليها حاليا.

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