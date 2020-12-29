وزير الطاقة الإيراني يصل الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية

وكان في استقبال الوزير اردكانيان بمطار بغداد الوزير العراقي ماجد حنتوش، ومن المقرر أن يجتمع لاحقا مع كل من رئيس الوزراء مصطفي الكاظمي ووزير التجارة ومحافظ البنك المركزي.

يشار أن معوقات تصدير الكهرباء للعراق والديون المستحقة لتصدير الغاز الايراني للبلد الجار من المحاور التي سيبحثها الجانبان.