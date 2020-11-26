وزير الصناعة يبحث مع محافظ البصرة عددا من القضايا

وزير الصناعة يبحث مع محافظ البصرة عددا من القضايا

المستقلة / – بحث وزير الصناعة والمعادن منهـل عزيـز الخبـاز مع محافظ البصرة اسعد العيداني اليوم الخميس عددا من القضايا أهمها تعزيز الجانب الصناعي وتطوير المعامل والمصانع في المحافظة”.

وذكر مدير إعلام ديوان محافظة البصرة علي يوسف ” في تصريح صحفي تابعته المستقلة ” تتضمن الزيارة تفقد المصانع والمعامل التابعة للوزارة والإطلاع على سير العمل في تلك المؤسسات”.

واضاف “من المفترض أن يكون للوزير زيارة إلى قضاء الفاو جنوبي البصرة جوا إلا أن الحالة الجوية غير المستقرة حالت دون ذلك”.

واشار يوسف الى ان وزير الصناعة والمعادن ، منهـل عزيـز الخبـاز،وصل إلى محافظة البصرة في وقت سابق اليوم وكان في استقباله المحافظ أسعد العيداني ، وعدد من المسؤولين المحليين .