وزير الصحة يحمل المواطنين مسؤولية زيادة الاصابات بفيروس كورونا

المستقلة /- اعلنت وزارة الصحة، عن اسباب تخفيف اجراءت حظر التجوال، فيما حذرت من صعوبة الموقف الوبائي الحالي.

وقال الوزير حسن التميمي في تصريح لصحيفة الصباح وتابعته المستقلة اليوم الاحد، إن “الموقف الوبائي ما زال صعبا ًنتيجة لعدم الالتزام وتهاون المواطنين بالإجراءات والتعليمات الصحية التي تصدرها وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة”.

وأضاف التميمي أن “الأسباب الإنسانية دفعت وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الى تخفيف الإجراءات والقيود المفروضة جراء تفشي الوباء، للتخفيف عن كاهل المواطنين ومراعاة ظروفهم المعيشية، بعد أن وضعت شروطاً صارمة من خلال الالتزام بالتعليمات المتعلقة بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والجسدي وإلغاء إقامة المناسبات والتجمعات”.

وأشار إلى أن “المواطن ما زال غير مهتما بخطورة هذا المرض”، لافتا الى أن “الوزارة سجلت إصابة اسر كاملة بالفيروس في قرى وأرياف بغداد والمحافظات، مما أثر في زيادة نسبة الوفيات بين المصابين نتيجة عدم مراجعة المراكز والمؤسسات الصحية”.

واوضح أن “عدد الاصابات المرتفع، كان متوقعاً، والوزارة كانت دائماً تحذر من موجة جديدة من الفيروس”.

فيما اكدت عضو الفريق الاعلامي الطبي الساند لوزارة الصحة والبيئة، ربى فلاح حسن، إن “إعادة فتح المولات والمطاعم كانت لمساعدة ذوي الدخل المحدود، مع الالتزام بتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واتخاذ جميع الاجراءات الوقائية”.

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