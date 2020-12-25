وزير الصحة : العراق حجز 16 مليون جرعة من لقاح كورونا

المستقلة / -أكد وزير الصحة حسن التميمي أن العراق حجز 16 مليون جرعة من لقاح كورونا.

وقال التميمي خلال “العاشرة” الذي يقدمه الزميل “كريم حمادي” وتابعته المستقلة ، إن “العراق حجز 16 مليون جرعة من لقاح كورونا”، مبيناً أنه “تم البدء بتدريب فرق خاصة للتعامل مع هذا اللقاح”.

ولفت الى أن “السلالة الجديدة من فيروس كورونا، لديها نفس أعراض كوفيد 19 وهي سريعة الانتشار ولكنها أقل تأثيراً”، مشيراً الى أن “سيدخل للعراق قريباً مختبرين جديدين لفحص السلالة الجديدة”.

وأضاف أن “العراق بحاجة الى أكثر من 3 مليارات دولار لتوفير جميع المستلزمات الطبية، كما أننا بحاجة الى أكثر من 160 ألف سرير لتغطية حاجة البلاد الفعلية”.

واوضح أن “كل الأدوية المسجلة في العراق مسعرة ومراقبة من وزارة الصحة، ولكن هناك ادوية تدخل للعراق بطرق غير شرعية وبالتالي لا يتم تسجيلها، ولكننا قمنا بتشكيل لجان خاصة لمتابعة هذا الموضوع ومراقبة اسعار الادوية”، لافتاً الى أنه “تم اغلاق أكثر من 119 مذخرا وصيدلية مخالفة للتعليمات الصحية”.

وأكد التميمي، أن “الوضع الوبائي في العراق تحت السيطرة، حيث يوجد 191 حالة حرجة فقط من مرضى كورونا”.