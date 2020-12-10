وزير الصحة العراقي في القاهرة من اجل ابرام اتفاقية مهمة

تابع اخر الاخبار على قناة التيليجرام

المستقلة /- التقى وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي في القاهرة مع وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة سامح حال وصوله الى جمهورية مصر العربية مع الوفد الوزاري .

وتم خلال اللقاء مناقشة أُطر التعاون بين البلدين في مواجهة جائحة كورونا والتأكيد على تواصل الفرق العلمية العراقية والمصرية حول البروتوكولات العلاجية وعلاج المواطنين المقيمين في جمهورية مصر العربية اسوة بالمواطن المصري وادامة التعاون من اجل السيطرة والقضاء على هذا الوباء والتعاون الصحي المشترك في كافة المجالات بما يسهم تقديم خدمات متميزة للمواطن العراقي والمصري على حد سواء .

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

حنان عشراوي تستقيل رسميا من منظمة التحرير

اخبار العراق

النزاهةالنيابية تبحث إمكانية ربط المنافذ وتوحيد الرسوم الجمركية

اخر الاخبار

الملك عبدالله يفتتح اليوم الدورة غير العادية الأولى لمجلس الأمة

اخبار العراق

نائب كردي : الاتفاق المالي بين بغداد واربيل مازال مبهما

اخبار العراق

العمليات المشتركة تهنئ الشعب العراقي بمناسبة يوم النصر

اخبار العراق

الكعبي : تحرير الأرض يجب أن يدفعنا للاسراع بمحاربة الفساد

اخر الاخبار

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي لنهاية الاسبوع