وزير الصحة العراقي في القاهرة من اجل ابرام اتفاقية مهمة

المستقلة /- التقى وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي في القاهرة مع وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة سامح حال وصوله الى جمهورية مصر العربية مع الوفد الوزاري .

وتم خلال اللقاء مناقشة أُطر التعاون بين البلدين في مواجهة جائحة كورونا والتأكيد على تواصل الفرق العلمية العراقية والمصرية حول البروتوكولات العلاجية وعلاج المواطنين المقيمين في جمهورية مصر العربية اسوة بالمواطن المصري وادامة التعاون من اجل السيطرة والقضاء على هذا الوباء والتعاون الصحي المشترك في كافة المجالات بما يسهم تقديم خدمات متميزة للمواطن العراقي والمصري على حد سواء .