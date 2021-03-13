وزير الصحة الأردني يقدم استقالته أمام رئيس الوزراء بعد حادث مستشفى السلط

المستقلة/-أحمد عبدالله/ وضع وزير الصحة الأردني نذير عبيدات استقالته أمام رئيس الوزراء بعد حادث انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الذي يعالج مرضى كورونا.

وأكد مصدر أن استقالة وزير الصحة من منصبه جاءت تلبية لأمر ملكي.

وكانت وكالة “عمون” الأردنية للأنباء، نقلت عن مصادر طبية قولها إن عدد وفيات انقطاع الأوكسجين عن المستشفى وصل إلى 8.

وطلب رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة من النيابة العامة فتح تحقيق بالحادث، مؤكدا ضرورة أن يتحمل كل من تقع عليه المسؤولية، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون.

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