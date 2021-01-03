وزير الصحة الأردني : النصف الثاني من 2021 قد يشهد نهاية كورونا

قال وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، إن النصف الثاني من العام الجديد 2021، قد يشهد نهاية فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وتابع: “إصابة أعداد كبيرة من البشرية بالفيروس ولد مناعة طبيعية، إضافة إلى التوصل إلى لقاحات مضادة للفيروس”، بحسب ما ذكرته وكالة “عمون” الإخبارية الأردنية.

وشدد وزير الصحة الأردني على ضرورة أن يأخذ المواطنون اللقاح لدعم الجهود المبذولة في القضاء على الفيروس، مشيرا إلى أن الأصوات التي تدفع باتجاه عدم قبوله ورفضه مستغربة.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 83 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.8 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.