وزير الزراعة : توفير حاجة القطاع الزراعي من بذور محصولي الحنطة والشعير

المستقلة / – أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي نجاح وزارته في استحصال موافقة مجلس الوزراء على توفير حاجة القطاع الزراعي من بذور محصولي الحنطة والشعير للموسم الزراعي 2020 – 2021.

وقال الخفاجي في حديث لـصحيفة الصباح وتابعته المستقلة : إنه «بناءً على ما عرضته وزارة الزراعة بشكل طارئ خلال اجتماع مجلس الوزراء بشأن أهمية توفير الدعم الكامل للفلاحين والمزارعين ضمن الخطة الزراعية المقررة وتحقيقا للاكتفاء الذاتي من محصولي الحنطة والشعير باعتبارهما من المحاصيل الستراتيجية، فقد وافق مجلس الوزراء في جلسته الماضية على توفير حاجة القطاع الزراعي من بذور محصولي الحنطة والشعير، وبنفس أسعار الدعم للموسم الزراعي السابق»، مؤكدا أن «هذا الدعم سيسهم في تخفيف العبء المالي عن شريحة الفلاحين والمزارعين وتحقيق زيادة كبيرة في الإنتاج»