وزير الزراعة: المنتوج المحلي يحقق 80% من سلة المواطن الغذائية

العراق يحقق 80% من السلة الغذائية للمواطن من المنتوج المحلي

المستقلة /- اكد وزير الزراعة محمد كريم ، ان العراق حقق 80% من السلة الغذائية للمواطن من المنتوج المحلي، مبينا انه هناك سعي لتصدير مليون طن من القمح و700 الف طن من الشعير.

وقال كريم في تصريحات صحافية تابعتها “المستقلة” اليوم السبت ، ان “العراق حقق في عام 2019-2020 حوالي 80% من السلة الغذائية للمواطن من المنتوج المحلي”، مبينا ان “العراق سيطر على منافذه الحدودية قبل 3 اشهر بحدود 80% ما عدا اقليم كردستان”.

وأضاف كريم ان “الوزارة جادة في السيطرة على المنافذ الحدودية كافة وفي حال عدم استجابة الاقليم لذلك سيتم فرض سيطرات بعد المنافذ في محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى بالاتفاق مجالس المحافظات”، مؤكدا ان “اي منتج يأتي من الاقليم ليس له اجازة استيرادية يحال الى الجريمة الاقتصادية من اجل حماية المنتج المحلي”.

وأشار إلى ان “صناعة الدواجن في العراق تعتبر من اهم المشاريع الواعدة في العراق” ، مبينا ان “هناك 1600 مشروع دواجن لحم و150 مشروع متكامل للبيض واللحوم وتشغل الاف العمال في العراق”، لافتا الى ان “العراق يستورد ما بين 2 الى 3 مليار دولار من صناعة الدواجن سنويا”.

ولفت كريم الى ان “العراق حقق اكتفاء ذاتي من القمح بعد ان تم انتاج 5 ملايين و500 الف طن من الحنطة”، مبينا ان “هناك سعي لتصدير مليون طن من الحنطة و700 الف طن من الشعير من قبل وزارة التجارة “

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