وزير الري الإثيوبي يعلن بدء المناقشات الثلاثية حول سد النهضة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أكد وزير الري الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، أن المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان حول سد النهضة من المقرر استئنافها في الأيام المقبلة.

وأوضح أن المفاوضات ستتم تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، موضحا أن أديس أبابا ملتزمة باستخدام عادل ومنصف لموارد نهر النيل دون إلحاق الضرر بدولتي المصب.

وكتب بيكيلي في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع تويتر: “من المتوقع استئناف المناقشات الثلاثية حول سد النهضة خلال نهاية الأسبوع بقيادة الاتحاد الأفريقي”، مضيفا أن ذلك سيكون بحضور خبراء ومراقبين من الاتحاد بجانب خبراء من الدول الثلاث أيضا.

وأوضح أيضا أن إثيوبيا ملتزمة دائما باستخدام عادل ومنصف لموارد نهر النيل دون إلحاق الضرر بدولتي المصب مصر والسودان.

وفي ظل تعثر المفاوضات، اقترح السودان وأيدته مصر، وساطة رباعية للمفاوضات تشمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بجانب الاتحاد الأفريقي، وهو ما ترفضه أديس أبابا.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن أن مياه مصر خط أحمر وأي مساس بها سيؤثر على استقرار المنطقة كلها.

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