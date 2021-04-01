وزير الدفاع الكويتي يعلن استمرار الحظر فى رمضان مع هذا التعديل

المستقلة/- أحمد عبدالله/قال الشيخ حمد جابر العلي وزير الدفاع الكويتي إن الحظر الجزئي مستمر في رمضان، مؤكدا أن أوقاته سيتم تعديلها.

وبحسب صحيفة “القبس” الكويتية، فقد أكد العلي استمرار الحظر الجزئي، خلال المرحلة المقبلة حتى تنخفض أرقام الإصابات، خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك.

وأوضح وزير الدفاع الكويتي أن أحد أسباب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، هي التجمعات، مشيرا إلى أنها تزيد في رمضان.

ولفت الوزير الكويتي إلى أنهم أوصوا مجلس الوزراء بالإبقاء على الحظر الجزئي، مع تعديل وتقليل ساعات الحظر، مؤكدا أن هذا الأمر سيتم بحثه اليوم في اجتماع المجلس.

وكان خالد الجارالله عضو لجنة اللقاحات قد أكد أن العدوى لا تزال نشطة في جميع المحافظات وفق المسح العشوائي لفرق الترصد الوبائي، مع استمرار مظاهر عدم التزام البعض بالتوجيهات.

وأشار الجارالله إلى ما نقلته وسائل إعلام محلية من “أن هناك ‏مؤشرات لاستمرار الحظر إلى ما بعد رمضان، مشيرا إلى أن احتكار إمدادات اللقاحات المعتمدة من الدول المنتجة يبطئ عملية التطعيم.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد اطلقت تحذيرات من أن البلاد دخلت موجتين ثانية وثالثة من الفيروس، وهو ما أدى إلى تزايد معدلات الإصابة إلى معدل خطير، مشددة على ضرورة اتباع التدابير الاحترازية، لمنع نقل العدوى.

واعتبرت الوزارة أن الأرقام المسجلة حتى مع تطبيق الحظر الجزئي “مقلقة إلى حد كبير”، حيث يقبع 67 مريضا داخل العناية المركزة، فيما ارتفعت حالات الوفيات خلال الفترة من 7 مارس/آذار حتى السبت 27 من الشهر نفسه، لافتة إلى أن معدل الشفاء من الفيروس وصل إلى 93% أول من أمس، بعدما كان قرابة 97% بداية العام، وذلك نتيجة ارتفاع الإصابات.

جدير بالذكر أن الكويت كانت قد أعلنت في الـ 4 من مارس/ آذار المنصرم، فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد، ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا، لمدة 12 ساعة يوميا، يبدأ من الـ5 مساء وحتى الـ5 صباحا لمدة شهر كامل.

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