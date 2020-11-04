وزير الداخلية يوجه بالاسراع في إنجاز المستشفى الخاص بالوزارة

المستقلة / – وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي بالاسراع في إنجاز المستشفى الخاص بالوزارة.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت المستقلة نسخة منه ، ان الغانمي، عقد اليوم الأربعاء، اجتماعاً ضم وكيل الوزارة الاقدم ووكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي، ومدير شؤون الشهداء والجرحى ومدير صندوق الضمان الصحي ومدير صندوق شهداء الشرطة .

وناقش الوزير خلال الاجتماع أهمية الإسراع بأكمال المستشفى الخاص بوزارة الداخلية، ومتابعة احوال الجرحى الأبطال وإنجاز معاملاتهم ومستحقاتهم، مشدداً على تقليص حلقات الروتين.

كما وجه الغانمي بتشكيل لجان لمتابعة ارسال جرحى الوزارة الى خارج البلاد للتأكد من نجاح التداخلات الجراحية التي خضعوا لها، وإجراءات علاجهم، فضلا عن توزيع الكراسي والسلف على الجرحى المستحقين بشكل دوري.

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