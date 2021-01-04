وزير الخارجية اللبناني يؤكد رفضه إقحام لبنان في أي صراع إقليمي أو دولي

المستقلة/-أحمد عبدالله/رد وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، على تصريحات قائد سلاح الجو بالحرس الثورى، مؤكدا على ضرورة عدم إقحام بلاده في أي صراع إقليمي أو دولي، ومعتبرا أن التصريحات الصادرة مؤخرا عن قائد عسكري إيران ي والتي تناول فيها لبنان ، لا تعبر عن موقف سياسي رسمي من قبل إيران

ويذكر أنه كان قائد سلاح الجو بالحرس الثوري الإيراني علي حاجي زادة، قد قال إن الصواريخ الموجودة في غزة ولدى حزب الله في لبنان ، جاءت بدعم إيراني، وأنهما الخط الأمامي لمواجهة إسرائيل ، الأمر الذي استدعى رفضا واسعا من قبل عدد من السياسيين اللبنانيين الذين أكدوا رفضهم استخدام بلادهم في حروب بالوكالة في المنطقة لصالح إيران .

وأكد الوزير شربل وهبة في تصريح لصحيفة (نداء الوطن) اللبنانية في عددها الصادر اليوم، إنه قد راجع سفير لبنان في طهران حسن عباس للوقوف منه على خلفيات التصريحات الأخيرة، وأنه (وهبة) يرى أن ما أعلنه القائد العسكري ال إيران ي لا يعبر عن الحكومة الإيرانية أو عن موقف سياسي رسمي لإيران .

ولفت النظر وزير الخارجية اللبناني، إلى أنه يتبنى الموقف الذي أعلنه أمس رئيس الجمهورية ميشال عون حول أن المواطنين اللبنانيين لا شريك لهم في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده وأرضه وحرية قراره، لافتا إلى أنه بانتظار ما قد يصدر رسميا بشأن تصريح علي حاجي زاده، عن وزارة الخارجية ال إيرانية أو عن الحكومة الإيرانية “وحتى الآن لم أتبلغ أي شيء رسمي منهما”.

وشدد وهبة على ضرورة عدم إقحام لبنان في أي صراع، مضيفا “هذا هو الموقف الذي علينا جميعا أن نلتف حوله، فنحن لا نعادي أي دولة عدا إسرائيل ، ولا نريد أن نكون خط دفاع عن أي دولة أخرى”، موضحا أنه في ظل حكومة لبنانية مستقيلة تقوم بتصريف الأعمال، فإنه يضع 3 ثوابت في غضون هذه الفترة العصيبة التي يجتازها لبنان حاليا، وتتمثل في التمسك بوحدة الأراضي ال لبنان ية، السيادة الوطنية، وضرورة عدم تعريض وحدة الشعب اللبناني لأي مخاطر، متابعا “وحدتنا الداخلية هي من الثوابت الأساسية التي يجب أن ندافع عنها بكل ما لدينا من قوة وإلا فإننا نعرض لبنان مجددا لأي اقتتال أو انقسام داخلي”.

وأكد على أن الدعوات الدبلوماسية تجمع كلها على وجوب تمسك الجميع بضبط النفس لعدم إعطاء ذريعة ل إسرائيل أو من يريدون ضرب وحدة الدولة اللبنانية، مضيفا ” إيران هي التي عليها أن تدافع عن نفسها، وهي تدرك كيف تفعل ذلك مهما كان الكلام الذي يصدر من هناك أو من هناك، إيران تتولى مهمة الدفاع عن نفسها بنفسها، و لبنان عليه أن يأخذ بالثوابت التي ذكرتها من غير أن نكون لا في خط الدفاع عن إيران ولا في الخط المُعادي لها، نحن نتمسك بالثوابت ولا نفرط بوحدتنا الوطنية ولا بسلامة وحدة أراضينا”.