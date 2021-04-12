وزير الخارجية الروسي : ناقشنا مع مصر طرق تطوير مباحثات 2+2

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الشركات الروسية ستشارك فى تحديث بعض قطاعات البنية التحتية للسكك الحديدية بمصر ، مشيرا إلى أن الخطة المستقبلية بين مصر وروسيا هي عمل دورة جديدة للمفاوضات.

وأضاف “لافروف” خلال مؤتمر صحفى اليوم ، مع نظيره المصرى السفير سامح شكرى ، أن روسيا تدعم تطلعات مصر ، بالإضافة إلى مخططات لا بأس بها فيما يخص التبادل الثقافي والتعليمي.

وتابع أنه تم الاتفاق على مواصلة التعاون بين مصر وروسيا فى إطار ألية 2+2، والتى تجمع وزراء الخارجية والدفاع بين البلدين، متابعا: “نأمل بعدم تأثير جائحة كورونا على تلك الخطط”.

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