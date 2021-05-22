وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل والضفة الغربية الأسبوع المقبل

المستقلة/-أحمد عبدالله/ يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، في إطار جهود واشنطن لترسيخ التهدئة في غزة، وفق قول مصدر مطلع، اليوم السبت.

ولم ينشر المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون والفلسطينيون البرنامج الكامل لزيارة بلينكن.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت عن زيارته، يوم الخميس، قائلة إنه“سيناقش جهود الإعمار، والعمل معًا لبناء مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين“.

وقال المصدر إن زيارة بلينكن للشرق الأوسط ستشمل مصر التي توسطت في التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقيادة حماس في غزة، وكذلك الأردن.