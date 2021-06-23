وزير التخطيط يجري زيارة الى امريكا لبحث مجالات الاقتصاد والاستثمار

المستقلة/- أجرى وزير التخطيط خالد بتال النجم، الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد حكومي، ضم وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو وعدداً من مسؤولي وزارتي التخطيط والهجرة والمهجرين ــ سلسلة من اللقاءات والمباحثات مع المسؤولين والجهات الحكومية الأميركية إذ بحث بتال خلال تلك اللقاءات آفاق التعاون المشترك بين البلدين، في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، وسبل تطويرها.

وذكرت التخطيط في بيان لها تلقت المستقلة اليوم الأربعاء ، أن” الوزير بتال التقى في إطار الزيارة، عدداً من مسؤولي وزارة الخارجية ووزارة الأمن الوطني والهجرة فضلاً عن مسؤولي معهد السلام الأميركي و ستيف لوتس رئيس مجلس الأعمال العراقي- الأمريكي، ضمن غرفة التجارة الامريكية ومجموعة من ممثلي الجهات التنموية.

وأضاف البيان أن” وزير التخطيط التقى مسؤولي البنك الدولي لبحث عمل الصندوق الاجتماعي للتنمية، وصندوق إعادة الإعمار والتعافي، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك”.

وعلى صعيد ذي صلة، التقى بتال، في السفارة العراقية بواشنطن عدداً من اعضاء الكونغرس الأميركي .

وتأتي هذه الزيارة لتوضيح الفرص الاستثمارية في العراق وتشجيع الشركات ورجال الأعمال الاميركيين على الاستثمار في مختلف القطاعات ولبحث التعاون مع البنك، وصندوق النقد الدوليين والجهات الأخرى .

ووصل وزير التخطيط الى واشنطن السبت الماضي في زيارة رسمية تستغرق عدة ايام ، أجرى وسيجري خلالها سلسلة من اللقاءات الرسمية مع المسؤولين والجهات ذات العلاقة بعمل وزارة التخطيط.

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