وزيرة خارجية السودان: روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بالتوصل لإتفاق في أزمة سدالنهضة كما فعلت من قبل

المستقلة/-أحمد عبدالله/أعربت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، عن ثقتها في أن روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا “بتحكيم صوت العقل”، وذلك فيما يخص أزمة سد النهضة، في ظل تعثر المفاوضات.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن الوزيرة مريم المهدي التي تزور روسيا حاليا قولها: ” تشمل مباحثاتي في موسكو الأوضاع في منطقتنا والتطورات الأخيرة الخاصة بقضية سد النهضة”، مضيفة “المباحثات ستتضمن شرح وتوضيح مواقفنا ووجهة نظرنا في قضية سد النهضة وسلوك إثيوبيا المتعنت تجاهنا، سواء كان في سد النهضة أو في الحدود المشتركة بيننا”.

وأكدت الوزيرة السودانية، أنه “يمكن لروسيا بما لديها من علاقات طيبة مع إثيوبيا أن تسعى إلى إقناع الجانب الإثيوبي بتحكيم صوت العقل والوصول إلى اتفاق يضمن مصالح الدول الثلاث، وعدم الإضرار بالسودان، كما فعلت في الملء الأول” لخزان سد النهضة