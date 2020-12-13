وزيرة الطاقة الأردنية: نتائج واعدة لعمليات حفر الغاز في حقل الريشة

المستقلة/- قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، المهندسة هالة زواتي اليوم الاحد ان عمليات الحفر في البئر 53 في حقل الريشة أظهرت نتائج واعدة، فيما تتواصل عمليات الاستكشاف والحفر في الابار 50 و51 و52 في الحقل الذي تبلغ قدرته الإنتاجية حوالي 19 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا غير شاملة تدفقات البئر 53، علماً بأن الاستهلاك اليومي للمملكة يبلغ حوالي 350 مليون قدم مكعب.

وقالت زواتي في بيان صحفي على الموقع الرسمي للوزارة، إن جهود شركة البترول الوطنية أثمرت عن تدفق كميات من الغاز من البئر الجديدة من شأنها رفع إنتاجية الحقل، على أن تظهر النتائج النهائية لأعمال فحص وتقييم كميات الإنتاج اليومي المتوقعة للبئر قبل نهاية العام الحالي.

وأكدت زواتي أن هذا الإنجاز يأتي ضمن الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للاعوام 2020-2030 والتي تهدف إلى زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية لتوليد الكهرباء لتصبح 48.5% عام 2030 مقارنة بـ 15% عام 2019.

وقال مدير عام شركة البترول الوطنية المهندس محمد الخصاونة، إن الشركة تواصل العمل حالياً في الابار 50 و51 و52 بحقل الريشة، وتمضي قدماً في عمليات الاستكشاف في الحقل بالاعتماد على خبرات أردنية.