وزيرة الصحة: الوضع الوبائى لكورونا فى مصر مستقر ولا يوجد سلالات جديدة للفيروس

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن الوضع الوبائى لفيروس كورونا فى مصر مستقر، وهناك زيادة بسيطة فى عدد الحالات اليومية، مؤكدة أنه يتم عمل تتبع جينى لفيروس كورونا خاصة للقادمين من الدول الموبوءة وبها تحورات جينية للفيروس .

وقالت وزيرة الصحة والسكان، فى مؤتمر صحفى اليوم، إنه لم يتم رصد سلالات كورونا من المتحورات الجدد للفيروس مؤكدة أهمية الحصول على اللقاح

وخصصت وزارة الصحة والسكان، عددا من المراكز للتطعيم بلقاح فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، مجهزة جميعها بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مد العمل بوحدات ومراكز صرف لقاحات كورونا حتى الساعة العاشرة مساء يوميا على مستوى الجمهورية، خلال شهر رمضان الكريم، وستكون فى الفترة من الساعة 9 صباحًا إلى 10 مساءً.

وكشف الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة لشؤن الطب الوقائى عن ارتفاع عدد مراكز لقاحات كورونا  لـ360 مركزا بالجمهورية بهدف التوسع فى التطعيمات الخاصة بكورونا.

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