وزيرة الصحة المصرية: خط مصري صيني لإنتاج مليون جرعة لقاح “سينوفاك”

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، وجود خط إنتاج مصري – صيني مشترك قريبا لإنتاج مليون جرعة من لقاح “سينوفاك” سنويا.

وبحسب مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة المصرية منذ قليل، وتم نقله عبر صفحة المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أكدت الوزيرة فيه أن هناك مخططا لإنتاج 20 مليون جرعة في السنة، مشيرة إلى أنه يتم التخطيط حاليا لخط آخر في اكتوبر لتصنيع 60 مليون جرعة في السنة.

ووجهت الوزيرة المصرية الشكر لدولة الصين قيادة وشعبا على ما وصفته بـ “التضامن الكبير الذي أبدوه معنا في فتح التعاون الكبير مع الشركات الصينية، وتمكين مصر من صناعة لقاح ساينوفاك”، مؤكدة أن “الصين ستستكمل منحتها لمصر من اللقاحات حتى مليون جرعة”.

وعن مراكز التلقيح وتوسعها، قالت زايد إن مصر فيها الآن قرابة 169 مركزا، لافتة إلى أنها ستزيد الأسبوع المقبل إلى 350 مركزا للتطعيم في مصر كلها.

وعن لقاح “استرازينيكا” أحد اللقاحين المستخدمين في مصر، قالت وزيرة الصحة المصرية إنه لقاح آمن، وإن كل ما ينتج عنه من أعراض أمور متوقعة، ونسبتها لا تتخطى 1 من 10000%.

ووجهت الوزيرة المصرية بعض النصائح للمصريين بخصوص شهر رمضان، حيث اكدت على ضرورة تجنب أكل الحلويات واستبدالها بالفاكهة أو العصائر الفريش لرفع المناعة، مشددة أيضا على ضرورة ممارسة الرياضة.

وتحدثت وزيرة الصحة عن الصلاة بالمساجد وأماكن العبادة عموما، مشددة على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية.

وقالت: نشدد على كل أهلنا في أماكن العبادة ارتداء الأقنعة، والتباعد في الصفوف ومنع السلام بالايدي، والالتزام بالسجادة الشخصية للصلاة، والامتناع عن الاعتكاف، والموائد الرمضانية”.