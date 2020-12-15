وزارة النقل تتفاوض لاعادة تفعيل الخط البري القاهرة – عمان – بغداد

المستقلة / – كشفت وزارة النقل عن مفاوضات تجري لإعادة تفعيل خط النقل البري (القاهرة ـ عمان ـ بغداد)، بينما تعمل بشكل متواصل لتفعيل الخطوط مع جميع الدول المجاورة وتحديث اسطولها الخاص بنقل المسافرين.

وقال مدير الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود المهندس كريم كاظم حسين في تصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة ، ان الشركة وضعت خطط وبرامج تشغيلية للعام 2021، حيث عملت على شراء 25 باصا نوع (كوستر) من الشركة العامة لصناعة للسيارات، وكذلك شراء انواع اخرى من السيارات للاستفادة منها في تحديث اسطول الشركة بشكل عام وزجها في خططها التشغيلية بشكل تدريجي بعد انتهاء جائحة كورونا.

واضاف ان لدى الشركة عقود مع مصافي نفط الشمال في ارسال عدد من الباصات اليها، مع تعزيز عدد اخر من خطوط النقل المنتظمة عبر الحافلات الحديثة من والى مطار بغداد الدولي باسعار رمزية، مع استخدام اسلوب التتبع الذكي حفاظا على امن وسلامة المسافرين، وحاليا تم اعداد دراسات لاستغلال الخطوط بالاسلوب الامثل بما يخدم المواطن وتعزيز ايرادات الشركة.

وأشار إلى أن الشركة تملك سابقا اكثر من 45 باصا في محافظة نينوى لكنها توقفت جميعها منذ بداية ازمة كورونا بسبب حظر التجوال، والقيود التي فرضت على حركة المواطنين، وتمت اعادة دراسة بالتنسيق مع المحافظة، ومديرية المرور، والشركة العامة للنقل الخاص، لغرض اعادة حركة الخطوط بين مناطق المحافظة والجانبين الايمن والايسر من اجل خدمة اهالي المحافظة، واتخذت الشركة قرارا بتسيير 8 خطوط باعتبارها تجربة جديدة بعد الجائحة، وبعدها سيتم تعزيز الخطوط باعداد اخرى منها.

ولفت إلى الايعاز للجان متخصصة للبدء في ادخال باصات النقل العام في شوارع واحياء محافظة كربلاء المقدسة لما تقدمه من خدمات وتوفير سبل الراحة للمواطنين وتم تشغيل عدد من سائقي الباصات و استغلال هذا الأمر كفرصة استثمارية، كما تسعى الشركة الى تفعيل كل خطوط النقل الداخلي وربط جميع مناطق بغداد والمحافظات بشبكة نقل متطورة عبر اسطول باصاتها الحديثة.

واكد حسين ان الشركة بدأت منذ العام 2018 تتحول الى رابحة ولغاية بداية اذار من العام الحالي، لكن ايراداتها اخذت تتراجع بسبب تاثير ازمة كورونا على النقل وايقاف حركة النقل بين بغداد والدول المجاورة، ولكن الايرادات عاودت بالصعود تدريجيا بعد عودة الحركة خلال آب من العام الحالي.

وبين ان الايرادات اعتمدت على السياحة الدينية ونقل الزوار الايرانيين بشكل خاص الى الاماكن المقدسة في المحافظات ، وايضا الحركة داخل المدن بين بغداد واغلب المحافظات ، وكذلك عودة حركة حافلات النقل الخاص حاليا داخل العاصمة واخذت الايرادات بالارتفاع خلال الاشهر القليلة الماضية.

وذكر حسين ان اهم خطوة اتخذتها وزارة النقل خلال اجتماعها الذي عقد مؤخرا في مصر تتمثل باعادة تفعيل الخط البري الجديد لنقل المسافرين والعمالة المصرية الذي يكون مساره بين (مصر – عمان – بغداد) بالتنسيق مع الشركة العامة لنقل المسافرين وشركتي (جت) الاردنية و(سوبر جت) المصرية، ويجري حاليا الاعداد لعقد اجتماع مهم لمناقشة المشروع ليصبح قيد التنفيذ نظرا لايقافه منذ اعوام عديدة ، وتقديم تسعيرة محددة لنقل المسافرين، وستتولى شركة (جت) نقل المسافرين من القاهرة الى عمان ومنها الى بغداد.

وكشف عن وجود خطوط للنقل مع الدول المجاورة منها تركيا وايران والاردن، وكذلك مع سوريا لكن تم ايقاف هذا الخط خلال الفترة الاخيرة بسبب الظروف التي تمر بها، مع انطلاق حافلات الشركة الى تركيا لنقل النازحين الراغبين بالعودة الطوعية ونقلهم الى مناطقهم الاصلية بالتنسيق مع وزارة الهجرة.