وزارة الكهرباء تستمر في أعمال الصيانة لعدد من المحطات التوليدية

المستقلة / – انجزت الملاكات الفنية والهندسية بوزارة الكهرباء، اعمال الصيانة لعدد من المحطات التوليدية بالجهود الذاتية وبالرغم من الضائقة المالية التي تمر بها الوزارة.

وقال الناطق باسم الوزارة احمد العبادي في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: ان ملاكات الوزارة المختصة ورغم قلة التخصيصات المالية، مستمرة بأعمال الصيانة للمحطات والوحدات التوليدية ببغداد والمحافظات، اذ انجزت ملاكات محطة توليد الناصرية الحرارية، صيانة الوحدة التوليدية الرابعة فيها، بعد تعرضها لعارض فني ادى الى حريق وتضرر الكابلات والعوازل الحرارية، وبالتالي توقفها، منوها بأن الملاكات شخصت الخلل وشغلت بوقت قياسي الوحدة وربطها بالشبكة الوطنية بطاقة 110ميغاواط، والمؤمل زيادة انتاجيتها الى 140ميغاواط.

واردف ان ملاكات محطة كهرباء بيجي الحرارية، تواصل عمليات التنظيف والصيانة لاعادة تأهيل وإعمار ما دمره ارهابيو “داعش” للمحطات التوليدية من خلال رفع الأنقاض على الطريق الواصل الى مدخل الوحدة التوليدية السادسة، لتسهيل الدخول الى قاعة المكائن للوحدة التوليدية، لافتا الى نجاحها برفع كميات كبيرة من الانقاض والمعدات المدمرة، والعمل مستمر لحين رفعها بالكامل، مبينا ان العمل يأتي تباعا لحين اكمال جميع أعمال رفع الأنقاض والمواد المتضررة وتهيئة المحطة لحين إعادة تأهيلها.

وشدد العبادي على ان ملاكات محطة كهرباء القيارة الغازية، تواصل اعمال صيانة الوحدة التوليدية الأولى، اذ تمت معالجة اجزاء التورباين وتبديل المتضررة واستخدام الفحص لكل موقع وحسب توصيات الشركة المصنعة واكمال الفحص النهائي لقطع التورباين والمراحل الثابتة الثانية والثالثة، وتهيئة موقع التورباين وجميع ملحقاته لإعادة تركيب أجزاء الوحدة التوليدية، وإعادة تشغيلها وربطها بالمنظومة الوطنية.