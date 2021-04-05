وزارة الكهرباء تستعد للصيف بأعمال صيانة متكاملة للمحطات وشبكات النقل

المستقلة /- تستعد وزارة الكهرباء للصيف المقبل بأعمال صيانة متكاملة للمحطات وشبكات النقل والتوزيع، وبينما أكدت سعيها لإنتاج 22 ألف ميغاواط، أعلنت الوزارة قرب إدخال عدد من المحطات الثانوية التي تسهم بزيادة موثوقية شبكات التوزيع، مبينة إعدادها خطة لتصفير أعطاب المحولات الكهربائية في عموم المناطق في بغداد والمحافظات قبل موسم الصيف المقبل.

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد العبادي في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: إن “الوزارة تسعى الى أن يكون تجهيز الطاقة الكهربائية واستقرارها هذا الصيف أفضل من الأعوام السابقة وعلى جميع الصعد، كالانتاج والنقل والتوزيع بالرغم من التحديات التي تواجهها والتي على رأسها محدودية التخصيصات المالية والتأخر بإقرار الموازنة”، مؤكداً “سعي الوزارة، على مستوى الانتاج، الى الوصول بالطاقة الى 22 ألف ميغاواط، من خلال إدخال عدد من الوحدات الجديدة وتأهيل الوحدات المقامة”.

وأضاف، أن “الملاكات عمدت أيضاً الى صيانة وتأهيل خطوط نقل الطاقة 400 و132 (كي في) التي تمتد لمساحات شاسعة والتي تتعرض بين الحين والآخر الى عمليات تخريب من قبل العناصر الإرهابية في بعض المناطق، إضافة الى قرب افتتاح محطة شرق الرصافة 400 (كي في) ومحطات الصحفيين والبلديات والبتول 132 (كي في)، إضافة الى إنجاز محطتي الشطرة وميسان التحويليتين واللتين دخلتا الخدمة قريباً، ما سيسهم بفك الاختناقات”.

وأوضح العبادي، أن “الملاكات تقوم أيضاً بعمليات تأهيل قطاع التوزيع بجميع مفاصله في بغداد والمحافظات، إذ عمدت الوزارة الى التعامل عن طريق الدفع بالآجل لتجهيز المحولات وتصنيع المحطات المتنقلة لزيادة موثوقية شبكات التوزيع”.

وأكد أن “الوزارة لديها عقود مع شركة ديالى والصناعات الكهربائية لتوفير المحولات لوزارة الكهرباء، إذ لدى الوزارة خطة تقضي بتصفير جميع المحولات المعطوبة في بغداد والمحافظات، تنجز بشكل تام نهاية شهر نيسان الجاري “.

وكشف العبادي عن الانتهاء من دراسة العروض الفنية والتجارية الخاصة بنصب “العدادات الذكية”، وتعميم هذه التجربة، مبيناً أنه “تمت إحالة الخطة إلى مجلس الوزراء، ومن المؤمل أن تشهد منطقة (عويريج) انطلاق هذه التجربة الجديدة على مستوى العراق، وتقييمها بين الحين والآخر”.