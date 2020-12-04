وزارة الكهرباء تحذر الاقتراب من الاعمدة

المستقلة /- أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، عدم تسجيلها أي حالات صعق ووفاة بسبب الأعمدة الكهربائية خلال هطول الأمطار التي تسجلها البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح للوكالة الرسمية إن “الوزارة لم تسجل أي حالة صعق أو وفاة بالأعمدة الكهربائية، خلال الأمطار التي شهدتها العاصمة والمحافظات”، لافتاً إلى أن “هنالك حملات دورية لصيانة الشبكة الوطنية والنواقل، وتم تقديم الكثير من التحذيرات عن طريق منشورات وحملات توعية، وكذلك من خلال البيانات الرسمية، لأخذ الحيطة والحذر من أعمدة الكهرباء والأسلاك المقطوعة خلال فترة هطول الأمطار”.

وأشار إلى أن “الوزارة طالبت المواطنين بالاتصال، في حال وقوع أي حادث بسبب المنظومة الوطنية، لاستنفار كوادرها ومعالجتها”.