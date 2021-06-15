وزارة الكهرباء : العمل بالعدادات الالكترونية سيكون في مناطق منتخبة ببغداد

المستقلة /-أعلنت وزارة الكهرباء،عن تحديد مناطق منتخبة في بغداد، فيما أشارت الى وضع خطة للعمل بهذه العدادات.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح لوكالة الراسمية اليوم الثلاثاء،إن “العمل بالعدادات الالكترونية سيكون في مناطق منتخبة ببغداد، ومن ثم تعميم التجربة على عموم المحافظات والمناطق”.

وأشار الى أن “العدادات ستسهم بالقضاء على الكثير من التجاوزات وهدر الطاقة، فضلاً عن اشعار المواطن بالاستهلاك”، مؤكداً أنها “ستعظم من موارد الجباية”.

وكشفت وزارة الكهرباء، في الأول من آيار الماضي، عن وجود مساع لتعميم تجربة العداد الالكتروني في عموم المناطق.