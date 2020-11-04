وزارة العمل تصدر بيان تكشف عن آلية منح قرض الـ 8 ملايين دينار للعاطلين

المستقلة/- كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاربعاء، عن آلية منح قرض الـ 8 ملايين دينار للعاطلين عن العمل، مؤكدة وجود إجرءات صارمة بحق مزدوجي الرواتب.

وقالت المتحدث باسم الوزارة أحرار الزلزلي، إن “المتقدمين على قروض الـ 8 ملايين دينار من الشباب العاطلين وصل عددهم نحو 60 ألف، مرجحة بأن يصل عدد المتقدمين إلى 100 ألف عاطل”.

وأضافت، “سيتم شمول المتقدمين وفق معايير محددة وحسب الأولوية وسيكون بكل وجبة منح نحو أقل من 5 آلاف قرض”، مبينة أن “الأولوية ستكون للمتقدم من المتزوجين والذين لديهم أطفال”.

وأشارت الزلزلي إلى أن “أغلب المتقدمين حاصلون على استشارية من وزارة العمل، مما يتوجب على الوزارة تدريبهم ومنحهم القروض”.

وبشأن مزدوجي الرواتب أكدت، ان “العدد المعلن بوجود 24 ألف من مزدوجي الرواتب ليس كاملاً، وذلك لانه نتج عن الانتهاء من نصف الأعداد التي أنجزناها، وبقي النصف الآخر في حال اكمالها نتوقع زيادة كبيرة في أعداد مزدوجي الرواتب”.

ولفتت الزلزلي إلى أن “هناك اجراءات صارمة ستتخذ بحق مزدوجي الرواتب”، مبينة، أن “هناك توجيهًا من قبل وزير العمل بمحاسبتهم واسترداد جميع المبالغ، باستثناء الحالات الخاصة”.