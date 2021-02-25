وزارة الصحة تحدد شروط التقديم على دورة الأشعة والسونار

المستقلة /- قررت وزارة الصحة والبيئة، ان يكون التقديم على دورة الأشعة والسونار، لاطباء التدرج من خريجي العام 2016-2017، والسنوات السابقة بغض النظر عن خدمتهم في القرى والارياف.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الخميس، انها “قررت بخصوص دورة الاشعة والسونار/ القناة العامة للعام ٢٠٢١ – ٢٠٢٢ ان يكون التقديم لاطباء التدرج من خريجي العام الدراسي ٢٠١٦ – ٢٠١٧ وخريجي السنوات السابقة ممن هم بعنوان ( طبيب تدرج ) حاليا في دورة الاشعة والسونار / القناة العامة بغض النظر عن خدمتهم في التدرج الطبي ( القرى والارياف )”، مشترطة ان يكونوا “مستمرين بالخدمة”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

خارجية فلسطين تدعو “الجنائية الدولية” لفتح تحقيق في “الجرائم الإسرائيلية”

اخر الاخبار

وفاة سفير سوريا السابق في الأردن متأثرا بكورونا 

اخر الاخبار

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

اخبار الاردن

الأردن.. الأغذية العالمي يعتذر بسبب البسكويت المخصص للطلبة

اخبار مصر

مصر ترسل طائرة مساعدات طبية وغذائية للجيش اللبناني

اخبار العراق

الرافدين يدعو وزارة الداخلية الى تزويده بقوائم المنتسبين لمنحهم السلف الالكترونية

اخر الاخبار

البصرة : القبض على 3 من مفتعلي نزاع عشائري وبحوزتهم اسلحة

اخر الاخبار

البصرة : القبض على 3 من مفتعلي نزاع عشائري وبحوزتهم اسلحة

اخبار مصر

وفاة رجل الأعمال المصري حسين صبور عن عمر يناهز 85 عاما

اخر الاخبار

الجوية العراقية تعلن عن جدول الرحلات الجوية الداخلية والخارجية يوم غد الجمعة

اخبار مصر

حفيد مبارك ينشر صورة في ذكري وفاته الأولي ويعلق عليها 

اخبار العراق

الصحة العراقية : أول دفعة من لقاح كورونا ستصل من الصين السبت المقبل

اخر الاخبار

استمرار هبوط اسعار الذهب بعد تعهد امريكا بالتزام سياسة تيسيرية

اخر الاخبار

الدولار الأمريكي يستقر قرب أدنى مستوى في ثلاث سنوات

اخر الاخبار

دراسة : لقاح فايزر فعال بدرجة كبيرة في منع الإصابة بمرض كوفيد-19

اخر الاخبار

غوغل تكشف عن ميزات جديدة لنظامي أندرويد للهواتف وأندرويد أوتو للسيارات

اخر الاخبار

تقارير : استوديو Krafton يطور إصدار جديد من لعبة ببجي موبايل 2