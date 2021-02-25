وزارة الصحة تحدد شروط التقديم على دورة الأشعة والسونار

المستقلة /- قررت وزارة الصحة والبيئة، ان يكون التقديم على دورة الأشعة والسونار، لاطباء التدرج من خريجي العام 2016-2017، والسنوات السابقة بغض النظر عن خدمتهم في القرى والارياف.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الخميس، انها “قررت بخصوص دورة الاشعة والسونار/ القناة العامة للعام ٢٠٢١ – ٢٠٢٢ ان يكون التقديم لاطباء التدرج من خريجي العام الدراسي ٢٠١٦ – ٢٠١٧ وخريجي السنوات السابقة ممن هم بعنوان ( طبيب تدرج ) حاليا في دورة الاشعة والسونار / القناة العامة بغض النظر عن خدمتهم في التدرج الطبي ( القرى والارياف )”، مشترطة ان يكونوا “مستمرين بالخدمة”.