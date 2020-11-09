وزارة الصحة تتوقع طرح لقاح كورونا بداية العام المقبل

المستقلة / – توقَّعت وزارة الصحة والبيئة أن يرى لقاح كورونا النور خلال الفصل الأول من العام المقبل، بينما دعت الى التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية ولبس الكمامات خصوصا بعد تجاوز اعداد الوفيات 11 الف حالة.

مدير الصحة العامة بوزارة الصحة الدكتور رياض عبد الامير الحلفي اكد لـ صحيفة ”الصباح” وجود 10 لقاحات ما زالت في مراحلها التجريبية الاخيرة، وما زال السباق مستمرا لتوفير المناسب منها، ومن المحتمل ان يتم انتاجها في الفصل الاول من العام المقبل 2021، لافتا الى عدم وجود بادرة لاطلاق اي لقاح نهاية العام الحالي.

وبين ان فيروس كورونا تزداد ذروته في الشتاء لانه الوسط الذي ترتاح فيه الفيروسات ويكون ملائماً لنشاطها، مضيفا ان حالات الشفاء تجاوزت نسبة 85 بالمئة خلال الاونة الاخيرة بسبب البروتوكولات العلاجية المتبعة، بينما اصبحت المناعة لدى بعض الاشخاص جيدة، وهناك بعض الاصابات قد تكون خفيفة ولم تظهر عليها اعراض حيث يتم علاجها في المنزل وبعد مرور 10 ايام تتعافى من المرض.

ودعا الحلفي الى ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الصحية الوقائية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي مع استخدام المعقمات الفعالة ضد الفيروس خوفا من انتشار الوباء خصوصا في موسم الشتاء، فقد تجاوزت اعداد الوفيات حتى الان اكثر من 11 الف حالة وفاة مسجلة بسبب عدم التزام المواطنين بالاجراءات.

وذكر انه في حال انتشار الوباء لا يوجد اي سبيل سوى اللجوء الى الحظر، اما اذا بقيت الاعداد كما هي في الوقت الحالي فان ذلك يدل على اكتسابهم المناعة المطلوبة.