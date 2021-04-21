وزارة الصحة تؤكد على ايجابيات اللقاح في خفض حدة الاصابات

المستقلة /- أكدت وزارة الصحة، أن إيجابيات اللقاح تكمن في خفض حدة الإصابات والحيلولة دون وصولها للمرحلة الشديدة التي تتطلب إنعاشاً تنفسياً.

وقال مدير صحة الرصافة عبد الغني الساعدي للصحيفة الرسمية وتابعته اليوم الاربعاء، إن “اللقاحات تؤمن أمرين، الأول، جعل احتمالية حصول الإصابة ضئيلة جداً، والآخر ضمان عدم وصولها إلى الحالة الشديدة أو الحرجة والحاجة إلى دخول ردهات الانعاش التنفسي”.

وأضاف، أن “الدائرة افتتحت منفذا جديدا للقاح فايزر في مستشفى الواسطي، إضافة إلى منافذ مستشفيي الكندي وفاطمة الزهراء، مع وجود 70 منفذاً آخراً لبقية اللقاحات”.