وزارة الصحة تؤكد أنَّ العراق يمر بنهاية الموجة الثالثة لجائحة كورونا

المستقلة /- عزت دائرة صحة الكرخ شحَّ اللقاحات التي تحصل نهاية كل اسبوع إلى قلة الدفعات الواردة للعراق بسبب الضغوط الحاصلة على الشركات المنتجة التي تعاقدت معها الوزارة من اغلب دول العالم.

يأتي ذلك في وقت اعلنت فيه وزارة الصحة أنَّ العراق يمر بنهاية الموجة الوبائية الثالثة لجائحة كورونا.

وقال مدير عام دائرة صحة الكرخ جاسب الحجامي في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “اكثر من 8 ملايين جرعة وصلت إلى العراق من لقاحات (سينوفارم، استرازنيكا، وفايزر)، بمعدل جرعتين لكل شخص، اذ تم تطعيم اكثر من 3 ملايين ونصف المليون مواطن حتى الان”.

واضاف أنَّ “معدل التلقيح اليومي ارتفع من 20 إلى 100 الف شخص خلال مدة قليلة، اذ يوزع اللقاح بين المراكز الصحية بحسب حاجتها”.

واوضح أنَّ “اللقاحات تتوفر في بداية كل اسبوع ولكن يحصل شح في نهايته بسبب قلة الدفعات الواصلة إلى العراق، جراء الضغوطات على الشركات المنتجة التي تعاقدت معها الوزارة من اغلب دول العالم”. واشار الحجامي إلى أنَّ “عدد المنافذ في جانب الكرخ وصل إلى اكثر من 160 منفذا تلقيحيا، حيث تم افتتاح منافذ تلقيحية يومية في مولات بابيلون والمنصور ونادي المجموعة الطبية والعتبة الكاظمية المقدسة لانها اماكن تشهد تجمع المواطنين وتتميز بمساحات كبيرة ومبردة، وكذلك تم فتح منافذ اخرى في الجامعات والجوامع والحسينيات والدوائر والوزارات”

ولفت إلى أنَّ “الوزارة ستعتمد قريبا بطاقة الكترونية دولية باللغتين العربية والانكليزية تمنح لكل شخص ياخذ جرعتين من اللقاح ووفق ما مثبت على المنصة الالكترونية”.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر بتصريح صحفي: إنَّ “العراق وصل حاليا إلى نهاية الموجة الوبائية الثالثة مع انخفاض الإصابات، لكن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن الخلاص من الفيروس لاسيما أن هناك دولا تعرضت إلى نكسات”. واضاف، “قد تحدث طفرات وراثية أشد خطورة وموجات أخرى في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية التي قد تؤدي إلى موجات أخرى”.

وأكد أنَّ “مختبر الصحة المركزي بإمكانه أن يحدد التسلسل الجيني لفيروس كورونا او غيره من الفيروسات ولم نعد بحاجة إلى المختبرات المرجعية لمنظمة الصحة العالمية او غيرها”.