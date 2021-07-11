وزارة الشباب : سيتم فتح أبواب ملعب الشعب الدولي للجمهور الرياضي

المستقلة /- أعلن مدير الإعلام والمتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، موفق عبد الوهاب، يوم الأحد، الموافقة الرسمية لفتح أبواب ملعب الشعب الدولي للجمهور الرياضي لأول مرة بعد جائحة كورونا.

ويأتي هذا القرار، بأمر من رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي رئيس اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وذلك لمشاهدة مباراة نهائي كأس العراق بين القوة الجوية والزوراء يوم الجمعة المقبل.

وأوضح عبد الوهاب في تصريح صحفي تابعته المستقلة , أن “بيع تذاكر المباراة سيكون الكترونياً (اون لاين) مع الأخذ بالحسبان أن يكون الشخص الراغب بالحصول على تذكرة من الملقحين”، لافتا إلى أن “كارت الملقح سيكون ضمن تذكرة دخول الملعب عند ملء استمارة الحصول على البطاقة، وسيرسل كارت الملقح لوزارة الصحة لإثبات أنه غير مزور”.

وكشف عبد الوهاب عن آلية توزيع الجمهور وأسعار التذاكر، مبينا أن “سعر التذكرة للجهة المكشوفة والتي حددت بـ 8 الاف شخص سعر التذكرة بـ 5 آلاف دينار، أما جهة المقصورة فسيكون عدد الجمهور فيه 2000 شخص يوزعون على جانبي المقصورة من ضمن التذكر ، تمنح 500 تذكرة بمعدل 250 تذكرة مجانية لكل فريق (الزوراء والقوة الجوية) أما الـ 1500 المتبقية فتباع التذكرة الواحدة بسعر 10 آلاف دينار”.

وتقرر ان يخصص وسط المقصورة للشخصيات الرياضية بضمنها اللاعبين السابقين والمدربين والاعلاميين وشخصيات رياضية أخرى، وفقا لعبد الوهاب.

وأكد أن “حفلاً بسيطاً سيسبق اللقاء حدد ما بين السادسة والنصف والسابعة مساءً يحييها مطربان اثنان من مصر وآخر عراقي، فضلاً عن فرقة مارشال، إضافة الى عروض اوكراباتيك”.

ولفت عبد الوهاب، إلى أن “جوائز كثيرة وكبيرة غير مسبوقة، أبرزها سيارة حديثة نوع تويوتا لاندگروز VXR 2022، وسيارة كورولا 2022 عدد 2 دفع رباعي، واجهزة كهربائية، وجوائز عديدة أخرى، لن تشمل الجمهور داخل الملعب فقط، بل ستشمل كل من يقتني بطاقات القرعة التي سيتم طرحها أيضًا عبر الموقع الإلكتروني، وسيكون سعرها (3 ثلاثة الاف دينار فقط)”.

يذكر ان ملعب الشعب الدولي يستوعب بالضبط وحسب احصاء وزارة الشباب والرياضة 29 ألفاً و400 شخص.