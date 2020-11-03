وزارة الداخلية: سنقاضي حيدر الملا وفق المادة 433

المستقلة … أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الثلاثاء عن مقاضاتها للنائب السابق حيدرالملا وفق المادة 433.

و اضافت الوزارة أن وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي لم ينضم لاي كروب ( مجموعة ) على تطبيق التراسل الفوري “واتساب” ولم يقم بمداخلة لتصحيح معلومة ورقة دخول واقامة الاجانب في العراق.

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وقال مدير اعلام الوزارة اللواء سعد معن، ان “وزير الداخلية عثمان الغانمي لم ينظم لاي كروب في الواتساب ولم يقم بمداخلة لتصحيح معلومة ورقة دخول واقامة الاجانب في العراق”، فيما خاطب النائب السابق حيدر الملا “اعطينا الكروب التي دخلت بها وشخصت تدخل الوزير واعطينا الوثيقة التي سافرت بها قبل ايام”.

واضاف ان “الداخلية تحتفظ بحقها القانوني وتم اقامة شكوى على الملا وفق المادة 433 من خلال الدائرة القانونية في الوزارة و اننا لانريد ان يكون هناك ظهور لشخص حتى يحاول ان يكون له انتشار اعلامي على حساب دماء هذه الوزارة”.

فيما ذكر المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا اليوم الثلاثاء، إن “وزارة الداخلية تتعرض بين الحين والآخر إلى حملة تشويه وابتزازات من أطراف عديدة معلومة الدوافع، لكن التسرع والمبالغة في التشكيك توهم من لا إطلاع لهم بفحوى الاتهامات الزائفة، مما يستدعي التوضيح والنشر للرأي العام”.