وزارة التربية والصحة تتفقان على عودة ايام الدراسة بشكل تدريجي دوام المدارس لن يكون يوما واحدا في الأسبوع

المستقلة / – اتفقت وزارتا التربية والصحّة على عودة أيام الدراسة إلى المدارس بشكل تدريجي، بعد مراقبة الوضع الصحي، على اعتبار أن يوما واحدا في الاسبوع غير كاف للدراسة.

وقال مقرر لجنة التربية النيابية طعمة اللهيبي في تصريح لصحيفة »الصباح» تابعته المستقلة: إن «دوام المدارس لن يكون يوما واحدا في الأسبوع بشكل قطعي لكامل العام الدراسي»، مشيرا الى ان «وزارة الصحة اتفقت مع التربية على عودة الدوام في المدارس بشكل تدريجي، بعد مراقبة الوضع الصحي».

واضاف ان «لجنة التربية النيابية مع هذا التوجه»، مجددا «رفض اللجنة تأجيل العام الدراسي الحالي». واستغرب اللهيبي «الاقبال الكبير على المدارس الاهلية في الوقت الحاضر على الرغم من ان الضوابط التي فرضتها وزارتا الصحة والتربية تشمل الحكومية والاهلية».

وبشأن رواتب المحاضرين في البصرة اوضح عضو اللجنة عباس الزاملي أن «مجلس محافظة البصرة المنحل، شرع في فترات سابقة قرار (شراء خدمة) لتربية المحافظة، من أجل تبويب موضوع رواتب المحاضرين المجانيين والإداريين والحرفيين وموظفي الخدمة والمتطوعين».

وأضاف أن «هذا القانون شرع من أجل صرف الرواتب من إيرادات البصرة الخاصة بالبترو دولار والمنافذ الحدودية لكن حتى الآن لم تصرف الرواتب ولم تحل الأزمة».