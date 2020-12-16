وزارة التربية تهيئ الاراضي لبناء 51 ضمن الاتفاقية مع الصين

اعتداء على مديرة احدى مدارس البصرة .. والتربية تستنكر
موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة  /-أعلنت وزارة التربية، تهيئة 31 قطعة أرض لبناء 51 مدرسة ضمن الاتفاقية العراقية الصينية في قاطع تربية الكرخ الأولى.

وقال الوكيل الاداري للوزارة فلاح القيسي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إن “المديرية هيأت 31 قطعة ارض ضمن ثلاثة قواطع لبناء 51 مدرسة، منوها بان تشييدها سيتم ضمن الاتفاقية المبرمة مع الصين لبناء 1000 مدرسة في عموم البلاد”.

وافصح عن ان “اللجنة المشتركة بين مجلس الوزراء ووزارة التربية اجرت زيارة ميدانية لقطع الأراضي المرشحة للبناء للاطلاع عليها ومعاينتها على أرض الواقع في قاطع الغزالية والخضراء وابي غريب لتهيئتها من اجل تنفيذ المشروع”.

واردف القيسي ان “اللجنة قامت خلال الجولة باعداد الصفوف وحجم القاعات بحسب حاجة المنطقة والاكتظاظ السكاني، وتم إجراء دراسة شاملة بأعداد البنايات، والطلبة لكل قاطع مرتبط جغرافياً بالمديرية”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

هيئة : مشروع قانون لتنظيم عمل الطاقة المتجددة في العراق

اخبار العراق

مؤسسة الشهداء : تشكيل لجان لتعويض ضحايا الارهاب في المحافظات المحررة

اخبار العراق

وزارة الداخلية تعيد العمل بمشروع كاميرات المراقبة في بغداد

اخر الاخبار

هل يحسم توتنهام الدوري امام ليفربول قبل عطلة السنة الجديدة

اخبار العراق

وزير الصناعة : اتفقنا مع مصر على تشغيل المصانع المعطلة

اخبار الاردن

الفرطوسي : ايرادات الموانئ ارتفعت من 6 مليارات الى 50 ملياراً

اخبار العراق

القانونية النيابية : سيتم تشريع قانون جديد للاسلحة