وزارة التربية تهيئ الاراضي لبناء 51 ضمن الاتفاقية مع الصين

وزارة التربية تهيئ الاراضي لبناء 51 ضمن الاتفاقية مع الصين

المستقلة /-أعلنت وزارة التربية، تهيئة 31 قطعة أرض لبناء 51 مدرسة ضمن الاتفاقية العراقية الصينية في قاطع تربية الكرخ الأولى.

وقال الوكيل الاداري للوزارة فلاح القيسي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إن “المديرية هيأت 31 قطعة ارض ضمن ثلاثة قواطع لبناء 51 مدرسة، منوها بان تشييدها سيتم ضمن الاتفاقية المبرمة مع الصين لبناء 1000 مدرسة في عموم البلاد”.

وافصح عن ان “اللجنة المشتركة بين مجلس الوزراء ووزارة التربية اجرت زيارة ميدانية لقطع الأراضي المرشحة للبناء للاطلاع عليها ومعاينتها على أرض الواقع في قاطع الغزالية والخضراء وابي غريب لتهيئتها من اجل تنفيذ المشروع”.

واردف القيسي ان “اللجنة قامت خلال الجولة باعداد الصفوف وحجم القاعات بحسب حاجة المنطقة والاكتظاظ السكاني، وتم إجراء دراسة شاملة بأعداد البنايات، والطلبة لكل قاطع مرتبط جغرافياً بالمديرية”.