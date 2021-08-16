وزارة التربية تنفي منحها موافقات جديدة للمحاضرين من البصرة او غيرها

وزارة التربية العراقية

المستقلة/-نفت وزارة التربية، منح موافقات جديدة للمحاضرين من محافظة البصرة او غيرها.

وقالت التربية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاثنين، ” ننفي ما نشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من وجود اضافات جديدة على المحاضرين في محافظة البصرة”. مبينة ان “من يروج لذلك يوهم المواطنين ويستغل حاجاتهم بشكل رخيص”.

وأضافت “تعقيباً على ما نشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، قالت الوزارة، ان وزير التربية لم يعطي اي موافقة ومن قال لهم ذلك فقد اوهمهم لدوافع شخصية وموضوع المحاضرين تم حسمه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٠) لسنة ٢٠٢١ ، فضلا عن ذلك لاتوجد لوزير التربية صلاحية اعطاء موافقات جديدة بعد صدور قرار مجلس الوزراء”.

ودعت “الوزارة الى اعتماد المواقع الرسمية في اخذ الاخبار والقرارات التي تصدرها، متمنياً للعراقيين دوام التوفيق والخلاص من كل المتصيدين بالماء العكر”.

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