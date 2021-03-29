وزارة التربية تنفي تسجيل إصابات بكورونا اثناء فترة امتحانات نصف السنة والكورس الاول

المستقلة /- وسط المخاوف من زيادة الاصابات بوباء كورونا خلال الامتحانات، نفت وزارة التربية تسجيل اصابات بكورونا بين التلاميذ والطلبة والملاكات التربوية اثناء فترة امتحانات نصف السنة والكورس الاول، في وقت باشرت فيه تحضيراتها لاجراء الامتحان التمهيدي للطلبة الخارجيين بداية نيسان المقبل.

وانطلقت يوم السبت الـ 20 من شهر اذار الحالي امتحانات نصف السنة والكورس الاول، وتختتم اليوم الاثنين بالنسبة للدراسة الابتدائية، أما امتحانات الدراسة الثانوية فسوف تنتهي يوم الاربعاء الـ31 من الشهر ذاته.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون في تصريح لصحفية«الصباح» تابعته المستقلة: ان «امتحانات نصف السنة والكورس الاول سارت بشكل طبيعي ولم تسجل الوزارة اية خروقات تذكر أو حالة اصابة بكورونا لغاية الان».

وحملت لجنة الصحة النيابية وزير التربية علي حميد مخلف المسؤولية عن أي زيادة في اعداد الإصابات، ودعت الى القيام بجولات ميدانية لمعرفة كيف يدار ملف الامتحانات وكيف يجري تكديس الطلبة في الصفوف بانتظار دورهم لاداء الامتحانات.

واضاف السعدون أن «الوزارة تتابع من خلال جهاز الاشراف التربوي والاختصاصي سير الامتحانات وهناك تشديد في تطبيق الاجراءات الوقائية في المدارس من قبل التلاميذ والطلبة والملاكات التربوية».

وبين ان «هناك عقوبات انضباطية وقانونية مع تشكيل لجان تحقيقية مع المتهاونين من ادارات المدارس بالاجراءات الوقائية خلال الامتحانات».

واشار الى «المباشرة بتنفيذ خطة الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين التي تنطلق في الثالث من نيسان المقبل، إذ تم تعفير المراكز الامتحانية في الجامعات المخصصة لاداء هذه الامتحانات، بينما يؤدي الطلبة الخارجيون الامتحان في الساعة الواحدة ظهرا، أي بعد اداء طلبة الجامعات الامتحانات الخاصة بهم حرصا على عدم تضارب الوقت».

دوتنسق اللجان الامتحانية الفرعية في المديريات العامة ببغداد والمحافظات لاجراء خفارات لحماية الاسئلة من التسرب، بينما دعا المتحدث باسم الوزارة المتقدمين الى الامتحان الخارجي ممن لم تظهر اسماؤهم لغاية الان الى مراجعة المديريات العامة للتربية.