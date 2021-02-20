وزارة التربية تقر بوجود صعوبات امام التعليم الالكتروني في المراحل الابتدائية

وزارة التربية العراقية

المستقلة /- أقرت وزارة التربية بوجود صعوبات واجهها التعليم الالكتروني مع تلاميذ المراحل الابتدائية الست، مؤكدة أن أي قرار يخص دوام المدارس، يعتمد على مقررات خلية الأزمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون في حديث للصحيفة الرسمية تابعته  المستقلة ، إنَّ “الوزارة واجهت بعض الصعوبات مع المراحل الابتدائية الست والمتعلقة بإيصال المادة العلمية الى التلاميذ، عبر المنصات الالكترونية، بسبب صغر أعمارهم وقلة وعيهم بالتطبيقات الإلكترونية في الجانب التعليمي”.

وأضاف أن “الوزارة عالجت هذه المشكلة من خلال نشر المواد العلمية على شكل فيديوهات مصورة تتغير المعلومات، التي تقدمها للتلاميذ من خلال شخصيات كارتونية مع تغيير المرحلة وبشكل متسلسل مما سهل الكثير من الشرح والتعليم لهذه المراحل”.

وكشف السعدون عن أن “أكثر من 95 بالمئة من طلبة المراحل المتوسطة والاعدادية والسادس بفرعيه، وصلت لهم المادة العلميّة عبر التطبيقات الإلكترونيّة بشكل سلس”، مشيرا إلى “وجود تفاعل من قبلهم مع الملاكات التدريسيّة بهذا الصدد، ما يؤشر الى نجاح تجربة التعليم الالكتروني على مستوى التعليم الثانوي”.

وتداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، مقطعاً صوتياً يشير إلى بعض المشاكل التي تسبب بها التعليم الإلكتروني من جانب الطلاب والمعلمين على حد سواء.

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