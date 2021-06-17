وزارة التربية تقرر اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للمراحل غير المنتهية

المستقلة/- قررت وزارة التربية اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للمراحل غير المنتهية، وانتهاء العام الدراسي في الاول من شهر تموز لعام 2021، بالتزامن مع ذلك، اكدت لجنة التربية النيابية ان الامتحانات ستقتصر على المكملين والراسبين في تلك المراحل، بينما طالبت بالدخول الشامل للمراحل المنتهية.

وقال عضو اللجنة النيابية عباس الزاملي في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة، انه “تم الاتفاق على حسم العام الدراسي لتلاميذ المرحلة الابتدائية غير المنتهية باعتماد درجات نصف السنة كدرجة نهائية للعبور للمرحلة اللاحقة، وتم الاتفاق على عدم اجراء امتحانات للمراحل غير المنتهية الثانوية والمتوسطة والاعدادية”.

واضاف “لا توجد امتحانات نهائية للمراحل غير المنتهية، لكن ستكون هناك امتحانات للمكملين والراسبين في امتحانات نصف السنة والكورس الاول للمراحل المذكورة انفا وهناك مناقشة لإجراء الامتحانات الحضورية لهذه الفئة مستقبلا لمنحهم فرصة جديدة للنجاح مع التأكيد على الاجراءات الوقائية عند اجرائها”.

ويرى الزاملي ان “تلك الخطوة تأتي انسجاما مع الوضع الحالي الذي يمر به البلد في ظل جائحة كورونا التي اثرت سلبا في واقع العملية التربوية في البلاد وجميع الدول”، مطالبا بالدخول الشامل للمرحلتين المنتهيتين الثالث المتوسط والسادس الاعدادي، مراعاة لوضع الطلبة في عدم اكمال المنهاج الدراسي ولشمول اكبر عدد من الطلبة في الامتحانات الوزارية خاصة ان العام الدراسي في تفاوت في الدوام والحضور بالمدارس.

يذكر ان تلاميذ المرحلة الابتدائية سينهون امتحاناتهم في الـ 21 من الشهر الجاري، ليباشر بعدها طلبة الثالث المتوسط في الرابع من تموز المقبل امتحاناتهم التي تنتهي في الـ 15 من الشهر نفسه، بينما يبدأ طلبة السادس الاعدادي امتحاناتهم الوزارية في الـ 28 من تموز المقبل وتستمر لغاية الـ 18 من اب المقبل.

وكانت وزارة التربية اكدت اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للمراحل غير المنتهية، وانتهاء العام الدراسي في الاول من شهر تموز لعام 2021 ، فيما ثمنت في بيان جهود الملاكات التدريسية والتربوية، وما بذله طلبتنا الاعزاء وعوائلهم من اجل انجاح العام الدراسي الحالي.