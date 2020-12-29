وزارة التربية : تعفير عدد من المدارس كاجراء احترازي ضد جائحة كورونا

وزارة التربية : تعفير عدد من المدارس كاجراء احترازي ضد جائحة كورونا

المستقلة / – نسقت وزارة التربية مع امانة بغداد لتعفير عدد من المدارس كاجراء احترازي ضد جائحة كورونا المستجد، بينما قامت بتفعيل منصة الكترونية خاصة بالمشرفين التربويين للاطلاع على واقع المدارس الكترونيا.

وقال مدير عام تربية الرصافة الثانية قاسم العكيلي في تصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة: ان المديرية نسقت مع امانة بغداد لتعفير المدارس التابعة للمديرية بحسب الرقعة الجغرافية ، من اجل الحد من انتشار جائحة كورونا في المدارس وتم البدء بهذه الخطوة منذ بداية العام الدراسي 2020 ــ 2021 .

واردف ان المديرية اعدت خطة معتمدة بهذا الصدد تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا والقضاء عليه من خلال قسم النشاط الرياضي والمدرسي.

واضاف ان الحملة شملت تعفير مدارس المديرية كافة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

واشار الى ان المديرية فعّلت منصة تعليمية الكترونية خاصة بعمل المشرفين التربويين والاختصاص ، وتم تنظيم ورشة عمل لتدريبهم على متابعة عمل المدارس من خلال التنسيق عبر المنصة الالكترونية من أجل المتابعة والاشراف من خلال التنسيق مع الادارات المدرسية التابعة للمديرية.