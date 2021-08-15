وزارة التخطيط تجري مسح متكامل للأوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة في العراق

المستقلة/- أعلنت وزارة التخطيط، عن انطلاق الأعمال الميدانية للمسح المتكامل للأوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة في العراق بنسخته الثانية ، الذي ينفذه الجهاز المركزي للإحصاء، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA وبالتعاون مع وزارة الصحة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي في بيان تلقت المستقلة اليوم الاحد، إن “المسح لسنة 2021 ، الذي يشمل جميع المحافظات، بما فيها محافظات اقليم كردستان، يمثل أهمية كبيرة لأنه سيوفر رصداً لواقع المرأة في العراق اذ يأتي هذا المسح لتعزيز قاعدة البيانات التي يتوافر عليها الجهاز المركزي للإحصاء عن أفراد الاسرة المعيشية، رجالاً و نساءً”.

وأضاف أن “المسح المتكامل للأوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة العراقية، يأتي في إطار حرص وزارة التخطيط، على التقرب أكثر من المرأة لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عنها لتعبر الأرقام الإحصائية عما يحيط النساء من ظروف تترك تأثيرات بالغة على سلوكها وصحتها العامة وتمكنها اسرياً واجتماعياً وسياسياً، ولما تمثله المرأة من دور أساسي في العملية التنموية”.

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