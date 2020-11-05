وزارة التجارة تعلن عن استلام أولى كميات محصول الشلب العراقي

المستقلة/ أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن استلام أولى كميات محصول الشلب العراقي ضمن الحملة التسويقية التي تشرف عليها الشركة العامة لتجارة الحبوب في سايلو ابو صخيل في محافظة النجف.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد حنون في بيان للمكتب الإعلامي لوزارة التجارة إن “أولى كميات محصول الشلب تم استلامها في سايلو ابو صخيل وأن أبواب المراكز التسويقية لمحصول الشلب فتحت أبوابها منذ يومين بعد استكمال جميع الجوانب الإدارية والتدقيقية، فضلا عن استلام خطة الاستزراع من وزارة الزراعة”.

وأضاف حنون، أن “الموسم التسويقي الحالي لمحصول الشلب سيكون متميزا قياسا بالسنوات السابقة نظرا للإعداد الجيد في مراكز المحافظات المسوقة للشلب ثانيا الخطة التي وضعتها الشركة العامة لتجارة الحبوب للتدقيق بعمل المجارش الأهلية والحكومية وتهيئة الطاقات الخزنية والتنسيق مع الحكومات المحلية لإنجاح الخطة التسويقية”.

وتابع أن “وزارة التجارة تبذل جهود كبيرة لإنجاح الموسم التسويقي بما يتناسب مع أهمية محصول الشلب كمحصول استراتيجي يمثل أولولية في الأمن الغذائي العراقي في ظل الاعتماد على الانتاج الوطني وما توفره الزراعة العراقية من مادة الرز ضمن البطاقة التموينية”.

وبين المتحدث الرسمي، أن “من المتوقع لمحصول الشلب لهذا العام ان يشهد ازدياد مضطردا في عمليات التسويق بعد الخطط الزراعية التي وضعتها الجهات ذات العلاقة، وأن محافظة النجف هذا العام مهيئة لاستقبال 250 ألف طن، في حين ان المتوقع لمحافظة الديوانية يتجاوز الـ120 ألف طن فضلا عن المحافظات الأخرى مثل المثنى وبابل وذي قار وأخرى نتمنى أن تكون منافسة للمحافظات الشلبية التي تميزت في السنوات السابقة”.

ودعا حنون، جميع المراكز التسويقية في المحافظات الشلبية “للتعاون مع الفلاحين والمزراعين في ظل توجيهات روزير التجارة الدكتور علاء الجبورب في تسهيل مهامهم وتقليل معوقات العمل ومعالجة الشكاوى التي ترد من المسوقين بما يتناسب مع جهودهم في انجاح الموسم التسويقي”.