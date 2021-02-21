وزارة الاعمار تواصل تنفيذ مشروع مجمع الجزيرة (2) السكني في كربلاء

المستقلة /- حققت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، نسبة انجاز متقدمة من مشروع مجمع الجزيرة (2) السكني في محافظة كربلاء المقدسة، عن طريق شركة المنصور العامة وإشراف دائرة الإسكان وكجهة فاحصة للمواد المركز الوطني للمختبرات الانشائية ودائرة بحوث البناء التابعين للوزارة.

وذكر المركز الاعلامي للوزارة في بيان مقتضب تلقت وكالة الصحافة المستقلة نسخة منه ان المجمع السكني يتكون من 66 عمارة سكنية متعددة الطوابق، تضم 632 شقة سكنية بإنموذجين كما يضم مرافق خدمية وتربوية وصحية وتجارية، فضلاً عن اعمال الموقع الخارجي وقد تجاوزت نسبة الانجاز الحالية 60%.