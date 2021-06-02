وزارة الاتصالات تباشر أعمال مد الكابل الضوئي الى ست مناطق في بغداد

المستقلة /- باشرت وزارة الاتصالات أعمال مد الكابل الضوئي الى ست مناطق في بغداد، معلنة نجاحها باعادة خدمة الانترنت الى بعض احياء جانب الرصافة التي انقطعت عنها.

وقال مدير اتصالات الرصافة جاسم رحيم عبد الرضا في تصريح لصحفية الصباح تابعته المستقلة, انه {تمت المباشرة بمد كابل رئيس للمشروع الوطني للانترنت في مناطق: حي البساتين والصحة والصليخ والشعب وحي اور والطالبية مروراً بمدينة الصدر ببغداد لايصال خدمات المشروع الوطني الى المنازل FTTH ليشمل جميع المناطق ضمن الرقعة الجغرافية لتوفير خدمة انترنت عالية الجودة ومستقرة عبر شبكة محمية مؤمنة بخطين رئيسي وثانوي}.

يشار الى ان منطقة زيونة في جانب الرصافة ببغداد تعد اول منطقة تم شمولها بالمشروع الوطني للانترنت في الـ 15 من شهر شباط الماضي .

وافصح عبد الرضا عن ان {نجاح الملاكات الفنية والهندسية في شعبة التراسل، باعادة خدمة الانترنت الى بعض الاحياء التابعة للمديرية بعد توقفها لساعات، ضمن خدمة مشروع الـFTTH وخدمة مشروع DWDM}. مضيفا ان {الاعمال شملت صيانة القابلو الضوئي بالتنسيق مع شركة IQ}.

وتسبب انقطاع مفاجئ بخدمة الانترنت نتيجة توقف خدمة ايرثلنك ببعض مناطق العاصمة، بحدوث ارباك لاعتماد دوائر وشركات ومحال بشكل كبير على خدمة النت.

وذكر مدير اتصالات الرصافة انه {تم في السياق ذاته اصلاح المسار الضوئي الممتد بين بدالتي الشعب وسبع ابكار لضمان استقرار الخدمة المقدمة الى المواطنين عبر الكيبل الضوئي بعد توقف الخدمة ضمن مشروع مترو بغداد بسبب قطع في بعض الشعيرات داخل الكابل الضوئي}.