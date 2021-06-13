“ورم خبيث” هنا الزاهد تطالب جمهورها بالدعاء لوالدتها

المستقلة/- منى شعلان/ خضعت شيرين المنزلاوي والدة الفنانة المصرية هنا الزاهد لعملية جراحية أمس السبت، إذ طلبت الزاهد من جمهورها الدعاء لوالدتها بالشفاء، ولم توضح تفاصيل الجراحة أو طبيعة المرض.

وعادت الفنانة المصرية اليوم الأحد تطالب جمهورها بالدعاء لوالدتها، مشيرة إلى أنها تعاني من ورم خبيث، ونشرت عبر خاصية الاستورى بحسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، دعاء يقول: “اللهم اشفي الأجساد من هذا الورم الخبيث ورد له عافيته واحرسهم بعينك التي لا تنام، واكفني بركنك الذي لا يرام واشفيه شفاء ليس بعده، ربي إنه أغلى ما أملك ويبكيني تعبه فاشفه منه يا رب العالمين، وخفف عنه ما هو فيه.”

يذكر أن هنا الزاهد شاركت في دراما رمضان المنصرم بمسلسل “النمر”، وهو من بطولة محمد إمام، وشارك فيه النجوم: نرمين الفقي، محمد رياض، بيومي فؤاد، محمد محمود، محمود حافظ، ولاء الشريف، خالد أنور، محمد مهران وأحمد عبدالله محمود، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

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