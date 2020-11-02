“ودعت روحي” لماجد المهندس تتجاوز 6 ملايين مشاهدة على يوتيوب

المستقلة/ منى شعلان/ حققت أغنية “ودعت روحي”، للفنان العراقي ماجد المهندس ، أرقاما قياسية تجاوزت حاجز الـ 6 مليون مشاهدة ، وذلك خلال أسبوعين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهر”يوتيوب”.

الأغنية كلمات:تركي آل الشيخ، ألحان: نواف عبدالله، توزيع: زيد نديم ، وتقول كلمات الأغنية: ودعت روحي من قبل .. ما اوادعك اشوفها تطلع .. ولو ماودها وليلة فراقك .. والعيون تطالعك حسيت .. كن العمر وقّف عندها والدمعة اللي .. قلبّت مواجعك طاحت غصب .. ولا قدرت اردها واصابعي .. عيت تفك اصابعك في اللحظه اللي .. صرت ماني قدها كنك تناديني .. وماني سامعك وكني مع الدنيا .. وصلت لحدها ياليتني ظلك .. معك .. واتابعك وذكرى فراقك .. مثل حلم اعدها عصيت انا احساسي .. عشان اطاوعك خذ باقي طيوفك .. وعني صدها لايشغلك دمعي .. وعيش بواقعك وخطوة غيابك .. اوعدك بمدها”.

يذكر إلى أن الفنان ماجد المهندس ، قد احتفل مؤخراً بعيد ميلاده الـ 49 ، إذ أنه من مواليد 25 أكتوبر عام 1971 ، وتلقى المهندس ، عدد كبير من رسائل التهنئة من قبل زملائه الفنانين وجمهوره ومحبي ، ووجه رسالة لهم عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلا:”شكرا على تهانيكم جميعا الله يخليكم يا سبب سعادتي.